Kolo Muani : La grande décision pour oublier le PSG !

Axel Cornic

Très peu utilisé lors de la première partie de saison, Randal Kolo Muani a décidé de se relancer en Serie A, avec un prêt de six mois à la Juventus. L’occasion pour lui de relancer une carrière à l’arrêt en club, puisque Luis Enrique ne comptait clairement plus sur lui au Paris Saint-Germain.

Tous les yeux sont tournés vers les arrivées, avec le transfert de Khvicha Kvaratskhelia qui devrait être annoncé dans les prochaines heures. Mais le PSG s’affaire également sur le front des départs, puisque Randal Kolo Muani a trouvé un nouveau club pour la deuxième partie de saison.

Une star venue du Napoli pourrait changer la donne au PSG ! 🤑 Restez connectés pour le grand dévoilement !

➡️ https://t.co/bSW1ElRHS2 pic.twitter.com/SsPeit8gIi — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) January 16, 2025

Kolo Muani quitte le PSG

L’international français du PSG a en effet décidé de rejoindre la Juventus, dans le cadre d’un prêt sec de six mois. Un deal qui semble arranger tout le monde, puisque Luis Enrique ne voulait plus le voir, Thiago Motta cherchait une doublure à Dusan Vlahovic et Kolo Muani pourra essayer de se montrer un peu plus, du côté de Turin.

Des débuts express avec la Juve ?

D’après les informations de Mediaset ainsi que de Sky Sport Italia, Randal Kolo Muani aurait choisi le numéro 20 à la Juventus, qui a notamment appartenu par le passé à Alessio Tacchinardi ou encore à Sebastian Giovinco. D’ailleurs, le média italien précise que l’attaquant de propriété du PSG aimerait être présent dès la prochaine journée de Serie A, avec le choc face à l’AC Milan.