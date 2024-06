Il snobe l’OM et se fait déjà détruire à l’étranger !

Axel Cornic

Au LOSC depuis juillet 2022, Paulo Fonseca était le favori pour remplacer Jean-Louis Gasset à l’Olympique de Marseille. Il a préféré toutefois la Serie A et l’AC Milan, où il ne semble toutefois pas être le bienvenu, puisqu’une grosse vague de contestation se fait sentir chez les supporters rossoneri depuis quelques jours.

Déjà approché il y a un an pour remplacer Igor Tudor, Paulo Fonseca était la priorité de Pablo Longoria selon nos informations. En fin de contrat avec le LOSC il a finalement souhaité poursuivre sa carrière à l’AC Milan et comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, l’OM a décidé de miser sur Sérgio Conceição.

Conceição - OM : Longoria est sauvé ! https://t.co/DZMwnYjeJw pic.twitter.com/tfCQub3xl6 — le10sport (@le10sport) June 6, 2024

A Milan on n’est pas fan de Fonseca

Pour le moment, Paulo Fonseca ne semble toutefois pas être attendu comme le Messie à Milan ! Bien au contraire, puisque cela fait déjà plusieurs semaines que les supporters milanais font part de leur mécontentement, avec notamment un #Nonseca qui avait commencé à fleurir sur les réseaux sociaux.

« Fonseca fait peut-être des miracles, mais... »