Il snobe le PSG et vit un rêve

Amadou Diawara

Malgré l'intérêt du PSG, Vitor Roque s'est engagé en faveur du FC Barcelone. Arrivé en Catalogne au début du mois de janvier, le crack brésilien de 18 ans s'est enflammé sur son transfert. En effet, Vitor Roque a affirmé qu'il vivait un rêve au Barça.

Etincelant sous les couleurs de l'Athletico Paranaense, Vitor Roque a tapé dans l'oeil des plus grosses écuries européennes, dont le PSG. Toutefois, le crack brésilien de 18 ans n'a pas signé dans le club de la capitale.

Le PSG rassuré par cette spirale négative ? https://t.co/ncRVWMrJHc pic.twitter.com/d59oPPleo2 — le10sport (@le10sport) February 10, 2024

Vitor Roque a refusé le PSG pour signer au Barça

En effet, Vitor Roque a snobé le PSG pour prendre la direction du FC Barcelone. Au Barça depuis le 1er janvier, le jeune attaquant a affirmé qu'il ne regrettait pas son choix d'avoir migré vers la Catalogne.

«C'est un rêve d'être ici»