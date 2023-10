Il snobe le PSG et lâche une grande annonce sur son avenir

Thibault Morlain

Annoncé dans le viseur du PSG lors du dernier mercato estival, Jude Bellingham a finalement opté pour le Real Madrid. L'Anglais a ainsi quitté le Borussia Dortmund pour la capitale espagnole, où il est en feu depuis le début de la saison. Et alors que Bellingham vient à peine d'arriver à Madrid, il ne compte visiblement pas repartir de sitôt...

Le Real Madrid n'a pas hésité à lâcher plus de 100M€ pour recruter Jude Bellingham. Un investissement que les Merengue ne doivent certainement pas regretter quand on voit le début de saison de l'Anglais, qui était aussi courtisé par le PSG. En 10 matchs, toutes compétitions confondues, Bellingham a déjà marqué à 10 reprises et délivré 3 passes décisives.

Bellingham sur le long terme au Real Madrid

Ayant signé au Real Madrid, Jude Bellingham ne prévoit clairement pas de partir. Rapporté par Footmercato , l'Anglais a assuré à propos de son avenir : « C’est le club dans lequel je veux passer les 10 à 15 prochaines années de ma vie ».

