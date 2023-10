PSG : Le feuilleton Mbappé est relancé

Axel Cornic

L’avenir de Kylian Mbappé va être au centre de toutes les attentions au Paris Saint-Germain, lors des prochains mois. Car la star française s’approche dangereusement d’un possible départ libre en juin 2024, comme il l’a annoncé il y a quelques mois, ce qui serait une véritable catastrophe pour le club de la capitale.

Après un été très compliqué passé parmi les indésirables, Kylian Mbappé a été réintégré par le PSG. Pourtant, l’épineuse question de son avenir n’a toujours pas été réglée, même si son club évoquait des discussions « très constructives », dont la teneur n’est toujours pas connue.

Mbappé et le PSG discutent

Depuis quelques jours, la tendance semble pourtant commencer à changer, puisque plusieurs sources évoquent un rapprochement entre Kylian Mbappé et la direction du PSG. La Gazzetta dello Sport confirme la tendance, évoquant des discussions entre les deux parties portant sur un avenir commun, mais pas encore de véritables négociations.

«Je n’ai aucune nouvelle de Mbappé et d’une offre de contrat imminente du PSG »