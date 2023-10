Il échappe au PSG et débloque un transfert à 150M€ ?

Pierrick Levallet

Cet été, le PSG a multiplié les pistes sur le mercato pour se trouver son buteur. Le club de la capitale a notamment songé à Victor Osimhen et Harry Kane. Mais le premier est resté à Naples et l'autre a signé au Bayern Munich. Cependant, l'attaquant anglais pourrait aider le PSG dans la course au Nigérian puisqu'il pourrait écarter un concurrent de la formation parisienne dans ce dossier.

Le PSG a multiplié les pistes sur le marché des transferts pour se trouver un nouveau buteur. Si Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani ont signé, le club de la capitale pensait d’abord à Victor Osimhen et Harry Kane. Finalement, le premier est resté à Naples. L’autre a été recruté par le Bayern Munich. Mais l’Anglais pourrait toujours rendre service au PSG sur le mercato puisqu’il pourrait écarté un prétendant de Victor Osimhen, que la formation parisienne suit toujours.

Mercato : Un ancien de l’OM va rendre un grand service au PSG ? https://t.co/ZWsmlQWvDz pic.twitter.com/9EvS9KPsR4 — le10sport (@le10sport) October 17, 2023

Harry Kane va plomber Manchester United pour Osimhen ?

« Manchester United a aussi suivi Osimhen. [...] Mais avec les rumeurs menant à Harry Kane, le budget pourrait être un problème pour Manchester United » a ainsi indiqué Ben Jacobs dans sa chronique pour Caught Offside . Désireux de mettre la main sur Harry Kane, les Red Devils pourraient lâcher l’affaire pour Victor Osimhen.

Naples a revu ses exigences à la baisse