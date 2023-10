Prolongation, départ… La réponse de Mbappé attendue par le PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Poussé vers la sortie cet été, Kylian Mbappé est finalement resté au PSG après un rapprochement entre les deux parties. Suffisant pour envisager la prolongation de l’international français, alors que son bail arrive à expiration ? La balle est en tout cas dans le camp Mbappé comme l’explique le journaliste Fabrizio Romano.

De nouveau en position de force pour son avenir, avec un bail expirant à la fin de la saison, Kylian Mbappé a fait le forcing pour rester au moins une année de plus au PSG, et ce en étant pourtant poussé vers la sortie par ses dirigeants. Malgré cette mise à l’écart de quelques semaines lors du mercato, les relations se sont réchauffées entre les deux parties, de quoi redonner espoir au club concernant une prolongation, et ainsi éviter un départ libre à l'issue de la saison en cours.

Rien d’avancé pour la prolongation de Mbappé

Cependant, il va falloir attendre avant d’assister à une avancée significative dans ce dossier. « Malgré ce qui a été rapporté ailleurs, je n’ai aucune nouvelle de Mbappé et d’une offre de contrat imminente du PSG », a annoncé le journaliste Fabrizio Romano sur CaughtOffside .

« C'est à Mbappe maintenant »