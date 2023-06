Il rêve d'un transfert, le PSG jubile

Hugo Chirossel

À la recherche de renfort sur le marché des transferts, le PSG regarderait notamment du côté de la Serie A, et plus précisément de la Juventus. En effet, la presse italienne évoque ces derniers jours un intérêt du club de la capitale pour Federico Chiesa. En cas de départ, la Vieille Dame penserait à Nicolo Zaniolo pour le remplacer. Le joueur de Galatasaray a d’ailleurs envoyé un sacré appel du pied aux Bianconeri.

Le PSG avance sur son mercato estival. Après Milan Skriniar, Marco Asensio et Manuel Ugarte, c’est Lucas Hernandez qui se rapproche de plus en plus du club de la capitale. Un accord a été trouvé avec le Bayern Munich pour un transfert estimé à 40M€ hors bonus, comme l’indique L’Équipe . Les dirigeants parisiens ne devraient pas en rester là et d’après la presse italienne, Federico Chiesa serait également sur les tablettes du PSG.

Le PSG va boucler un transfert, une date est annoncée https://t.co/0Cm3oA5lfJ pic.twitter.com/vk65oRU8mG — le10sport (@le10sport) June 29, 2023

La Juventus pense à Zaniolo pour remplacer Chiesa

Selon la Gazzetta dello Sport , quatre autres clubs que le PSG s’intéresseraient à l’international italien, sous contrat jusqu’en juin 2025 avec la Juventus : Newcastle, Liverpool, Astron Villa et le Bayern Munich. La Vieille Dame réclamerait 60M€ pour se séparer de Federico Chiesa et serait déjà à la recherche de son successeur. En ce sens, le quotidien italien avait évoqué dernièrement un intérêt de la Juventus pour Nicolo Zaniolo, ancien joueur de l’AS Rome aujourd’hui à Galatasaray, avec qui il est lié jusqu’en juin 2027.

« La Juve est la Juve, même sans être champion ou participation en coupe d’Europe »