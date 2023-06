Un énorme coup annoncé au PSG, c’est possible

Axel Cornic

Alors que toute l’attaque du Paris Saint-Germain pourrait partir cet été, Luis Campos semble avoir un nouveau coup e cœur en Italie. Il s’agirait de Federico Chiesa, ailier de la Juventus et de la Squadra Azzurra, dont le contrat se termine en 2025. Son club traverse une situation extrêmement compliquée et le PSG pourrait en profiter !

La MNM, c’est fini. Avec le départ de Lionel Messi une page se tourne au PSG... et ce n’est pas fini ! Nous vous avons en effet révélé sur le10sport.com que Chelsea s’est renseigné au sujet de Neymar, tandis que l’avenir de Kylian Mbappé a totalement été chamboulé par ses dernières déclarations. Ainsi, Luis Campos travaille pour assurer la continuité du projet parisien...

Chiesa, la nouvelle idée du PSG

Il pourrait trouver son bonheur en Serie A et plus précisément du côté de Turin. La Gazzetta dello Sport a récemment révélé que le PSG serait sur les traces de Federico Chiesa, qui a récupéré cette saison d’une grave blessure au genou. Considéré comme l’un des plus grands talents italiens, le joueur de la Juventus serait un renfort de tout premier choix pour le club de la capitale. A noter que le site spécialisé Transfermakrt l’évalue actuellement à près de 40M€.

La Juve prépare son départ avec Zaniolo