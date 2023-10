Il reçoit un coup de fil et boucle son transfert à l'OM

Thibault Morlain

Aujourd'hui à l'OM, Leonardo Balerdi avait posé ses valises sur la Canebière à l'été 2020. L'Argentin débarquait alors du Borussia Dortmund, qui l'avait prêté avec option d'achat. Une opération que le club phocéen doit notamment à André Villas-Boas et Dario Benedetto. Ce sont eux qui ont convaincu Balerdi de venir à l'OM.

Cela fait maintenant 4 saisons que Leonardo Balerdi évolue à l'OM. De quoi lui laisser le temps d'atteindre la barre des 100 matchs avec le club phocéen. C'est en 2020 que l'aventure olympienne a démarré pour le défenseur central. A cette époque, Balerdi arrivait à l'OM en provenance du Borussia Dortmund.

C'est la crise à l'OM, le vestiaire hallucine https://t.co/4HbUjCxuZD pic.twitter.com/wBH11v23dK — le10sport (@le10sport) October 19, 2023

« André m'a téléphoné »

Recruté par l'OM en 2020, Leonardo Balerdi avait alors été convaincu par André Villas-Boas. Pour La Provence , l'Argentin raconte : « J'étais en vacances, André m'a téléphoné pour me dire qu'il me voulait, qu'il avait confiance en moi et qu'il souhaitait me faire jouer beaucoup de matchs à Marseille. Ça m'a convaincu ».

« Il m'avait très bien vendu le club »