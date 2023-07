Il débarque à l’OM et annonce du lourd

Hugo Chirossel

Après quatre saisons passées à l’Atlético de Madrid, dont une en prêt à Nottingham Forest, Renan Lodi a pris la direction de l’OM lors de ce mercato estival. L’international brésilien s’est engagé pour cinq ans, jusqu’en juin 2028. Dans un entretien accordé aux médias du club, le latéral de 25 ans a fait passer un message aux supporters marseillais.

L’OM est allé faire ses emplettes du côté de l’Atlético de Madrid lors de ce mercato estival. En plus de Geoffrey Kondogbia, c’est Renan Lodi qui est arrivé en provenance des Colchoneros . Après avoir été prêté à Nottingham Forest la saison passée, l’international brésilien (16 sélections) a décidé de s’engager avec l’OM jusqu’en juin 2028, une opération estimée à 13M€.

Mercato : Une star débarque à l’OM... pour 0€ ! https://t.co/xxkVMAJYtH pic.twitter.com/j7snPP5ZRb — le10sport (@le10sport) July 19, 2023

«Je vais tout donner pour ce club durant les années où je serai ici»

Renan Lodi s’est exprimé pour la première fois depuis son arrivée dans un entretien accordé aux médias de l’OM. Il en a profité pour décrire quel type de joueur il est. « Je suis une personne très humble, une personne qui essaye de s’adapter le plus vite possible, d’apprendre la langue, car ce sont les choses les plus importantes. Je suis une personne qui travaille beaucoup et je vais tout donner pour ce club durant les années où je serai ici », a-t-il déclaré. Si Renan Lodi avoue avoir la sélection brésilienne et notamment la Copa America 2024 en ligne de mire, il veut commencer par se concentrer uniquement sur l’OM.

«Je ferai tout mon possible pour que l’on sorte victorieux de chaque match»