Il annonce un mercato «merveilleux» au PSG

Directeur sportif du PSG entre 2011 et 2013 puis de 2019 à 2022, Leonardo est revenu son travail dans la capitale, et notamment son recrutement qui a changé la face du club de la capitale. Il s’enflamme notamment pour les joueurs qui sont arrivés à cette époque au PSG. Et il y en avait beaucoup.

Passé sous pavillon qatari en 2011, le PSG avait confié ses premiers mercatos à Leonardo. Nommé directeur sportif, le Brésilien a été le premier architecte du nouveau PSG version qatari. Et il a rapidement formé un effectif capable de performer sur la scène européenne. Contraint de quitter le club en 2013 avant d'y revenir entre 2019 et 2022, Leonardo revient avec émotion sur son travail dans la capitale.

«L’émotion était énorme»

« Comment cela serait possible autrement ? Je me souviens de tous les moments. Vous savez, quand Paris vient me chercher, je suis entraîneur à l’Inter Milan, je dois construire le futur et on m’appelle pour me dire que le club de Paris sera racheté, que la révolution sera énorme, avec la volonté de briller en C1. Je suis arrivé à Paris le 14 juillet, pareil quand j’étais joueur. Le 6 août commençait le championnat et on a recruté 9-10 joueurs en 20 jours. C’était “pouf pouf pouf” (il est démonstratif avec ses mains), l’émotion était énorme. Formidable », confie-t-il dans les colonnes du Figaro avant de détailler ces fameux mercatos.

«C’était merveilleux»

« Matuidi, Menez, Sirigu, Sissoko, Lugano, Pastore… Après en janvier, Thiago Motta, Maxwell, Alex. La saison suivante : Verratti, Zlatan, Thiago Silva, Lavezzi, Lucas Moura, David Beckham… C’était merveilleux. On sort de la Ligue des champions contre le grand Barcelone de Messi sans perdre cette saison. Le deuxième passage aussi reste fabuleux pour moi. On fait une finale de Ligue des champions, la seule jusqu’à présent. Mais au-delà de tout cela, mon histoire avec Paris est intouchable. Et je ne dis pas ça pour ouvrir la porte à je ne sais quoi. C’est mon cœur qui parle », ajoute Leonardo.