«Humilié» au PSG, Mbappé règle ses comptes

Dans la foulée de sa signature au Real Madrid, Kylian Mbappé s'était présenté en conférence de presse avec l'équipe de France. L'occasion pour l'attaquant tricolore de régler ses comptes avec le PSG. Une stratégie validée par Bixente Lizarazu qui estime que le Bondynois a été humilié l'été dernier par le club parisien.

La semaine a été chargée pour Kylian Mbappé qui a enfin vu sa signature au Real Madrid être officialisée. Dans la foulée, il s'est présenté en conférence de presse afin d'afficher sa joie, mais également réglé ses comptes avec le PSG. Une situation qui n'a pas manqué d'être commentée, mais Bixente Lizarazu comprend le capitaine de l'équipe de France.

«Il a voulu solder ses comptes avec le PSG, donner sa version des faits et je le respecte»

« Cette semaine était très importante pour Kylian Mbappé, en matière d'agenda. On a logiquement beaucoup parlé de lui, avec l'officialisation de son arrivée au Real Madrid lundi, sa conférence de presse mardi, puis le match contre le Luxembourg. Le timing était serré, parce que la finale de la Ligue des champions empêchait toute communication avant cette date. Il fallait donc annoncer le départ pour le Real rapidement. En bonus, Il a voulu solder ses comptes avec le PSG, donner sa version des faits et je le respecte », écrit le champion du monde 1998 dans sa chronique pour L'EQUIPE , avant de poursuivre.

«Sa mise au frigo dans un loft pouvait être considérée comme une volonté d'humilier»