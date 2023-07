Hallucinant, le PSG propose un transfert à 5M€ à l‘OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Barré par la concurrence de Nuno Mendes, Juan Bernat sera l'un des nombreux joueurs poussés vers la sortie lors de ce mercato par le PSG. En coulisses, Luis Campos propose son profil à de nombreuses équipes, et notamment à l'OM, qui cherche à renforcer le côté gauche de sa défense. Mais la rivalité entre les deux équipes pourraient rendre ce deal impossible.

Nouvel entraîneur du PSG, Luis Enrique n'a pas tardé à dressé la liste de ses indésirables. Plusieurs joueurs sont concernés, notamment Juan Bernat, barré par la concurrence de Nuno Mendes et désormais sous la pression de Lucas Hernandez, la nouvelle recrue parisienne.

Bernat proposé à l'OM

Conseiller sportif du PSG, Luis Campos s'active pour lui trouver un point de chute, notamment en France. Selon les informations de Team Football, le dirigeant parisien aurait proposé les services de Bernat à Pablo Longoria, avec qui il entretient des relations cordiales.

Mercato : L’OM veut un crack, la guerre est déclarée https://t.co/kMAvYz7on6 pic.twitter.com/gV5ba872zz — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

Longoria étudie cette proposition

Le responsable du PSG est conscient des besoins de l'OM au poste de latéral gauche et a fait savoir qu'il serait prêt à le vendre pour 5M€. Pour l'heure, Pablo Longoria n'a pas répondu et se laisserait le temps de la réflexion. Mais la rivalité historique entre le PSG et l'OM pourrait impacter ce dossier.