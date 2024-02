Haaland - Mbappé : La mèche est vendue

Benjamin Labrousse

Depuis que le départ de Kylian Mbappé a été confirmé par de nombreux médias, tout semble indiquer que la star du PSG va s’engager en faveur du Real Madrid dans les prochaines semaines. Mais le club madrilène rêve également d’enrôler Erling Haaland. Pour le gardien norvégien du Séville FC, une arrivée du buteur de Manchester City en Espagne est possible.

La saga touche à sa fin. Après plusieurs années de convoitises, le Real Madrid a enfin réussi à mettre le grappin sur Kylian Mbappé. En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, l’attaquant français devrait sauf retournement de situation, s’engager en faveur des Merengue . Un énorme coup bouclé par le club espagnol, qui ne souhaiterait cependant pas s’arrêter en si bon chemin.

PSG : Mbappé s’en va, son grand pote va le rejoindre ? https://t.co/0Yquokfesc pic.twitter.com/4lwmb34ott — le10sport (@le10sport) February 24, 2024

Haaland au Real avec Mbappé ?

En effet, en plus de Kylian Mbappé, le club espagnol a toujours souhaité recruter Erling Haaland. Le Cyborg norvégien est toutefois bien en place à Manchester City. En revanche, à en croire certaines sources, l’attaquant de 23 ans bénéficierait prochainement d’une clause libératoire dans son contrat. Pour Orjan Nypan, gardien norvégien du Séville FC, une arrivée d’Erling Haaland au Real Madrid est possible à l’avenir.

« Je pense que c'est possible »