Grosse surprise, le PSG prépare un coup tonitruant

Même si le PSG a démarré fort son mercato estival, le club de la capitale n’a toujours pas trouvé son attaquant. Au-delà des pistes qui sont étudiées depuis plusieurs semaines, Paris aurait un œil sur Told Rasmus Højlund, le joueur de l’Atalanta Bergame. Le talentueux danois est la priorité de Manchester United.

Le PSG a un gros dossier à gérer d’ici la fin de mercato : celui de l’attaquant. Le club de la capitale a plusieurs joueurs en vue dont Harry Kane, Randal Kolo Muani, Victor Osimhen et tout dernièrement Dusan Vlahovic. Mais le PSG ne s’arrête pas à ces profils et continue d’avoir un œil sur d’autres joueurs.

A en croire les informations de Fabrizio Romano, le PSG suivrait également de près les performances de Told Rasmus Højlund, le jeune talent de l’Atalanta Bergame. L’international danois est l’une des révélations de cette saison de Serie A et son talent n’a pas échappé aux grosses écuries européennes.

Told Rasmus Højlund remains on top of Manchester United list as new striker 🇩🇰Personal terms, never an issue as he’s very keen on the move.Man United never sent any official bid yet — just talks on club/player side as priority is new GK.⚠️ PSG also inquiried about Højlund. pic.twitter.com/hJrTjNNvJO