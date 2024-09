Greenwood : L'OM les a dégoutés !

Axel Cornic

Le transfert de Mason Greenwood a soulevé une grosse polémique, avec un passé assez problématique qui n’a laissé personne indifférent. Ses prestations sur le terrain semblent finalement avoir fait passer tout cela au second plan, puisque l’ailier anglais est tout simplement l’un des meilleurs joueurs de ce début de saison en Ligue 1, avec cinq buts en trois journées.

Certains se demandaient comment l’OM allait faire pour oublier Pierre-Emerick Aubameyang. Mais la réponse est vite arrivée, puisque Mason Greenwood marche pour le moment sur les traces du meilleur buteur marseillais de la saison dernière. Il est en effet déjà à 5 buts en trois matchs, ce qui laisse penser qu’il pourrait bien atteindre ou même dépasser la barre des 30 fixée par son prédécesseur.

La Lazio n’oublie pas l’échec Greenwood

Face au TFC encore, l’ancien prodige de Manchester United a réalisé de très belles choses, participant à la large victoire de son équipe avec un doublé (1-3). De quoi ravir les supporters marseillais... un peu moins ceux de la Lazio ! Car La Gazzetta dello Sport nous apprend que du côté du club romain on n’a toujours pas digéré l’échec Greenwood. Et ce ne sont pas ses prestations qui aideront à faire passer la pilule, même si l’alternative Boulaye Dia réalise des débuts encourageants depuis son arrivée en provenance de la Salernitana.

« Plusieurs clubs rivaux sont intervenus pour mener une action perturbatrice »

Pour rappel, cet été déjà cette opération avait fait énormément de bruit en Italie, avec Claudio Lotito qui avait dû se défendre publiquement après que Mason Greenwood ait finalement choisi de rejoindre l’OM. « J’ai offert 25 millions plus 50% de la revente, plus des bonus et des commissions » avait déclaré il y a quelques semaines le président de la Lazio, dans les colonnes de Il Messaggero. « Pourtant, plusieurs clubs rivaux sont intervenus pour mener une action perturbatrice. Ils sont terrifiés par le fait que nous pouvons leur voler le joueur et ils veulent tout faire exploser ».