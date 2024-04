Gasset - OM : Son successeur va déclencher un transfert ?

Thomas Bourseau

Paulo Fonseca semble à ce jour avoir de grandes chances de succéder à l’intérimaire Jean-Louis Gasset sur le banc de touche de l’OM. Ou du moins, le technicien portugais est le choix privilégié du président Pablo Longoria pour la saison prochaine. Qu’adviendra-t-il d’Azzedine Ounahi ? L’identité de l’entraîneur dictera la suite.

Jean-Louis Gasset a entamé sa mission d’intérimaire le 20 février dernier après le licenciement de Gennaro Gattuso. Sa « mission commando » comme il l’aurait qualifié devant le groupe de l’OM, prendra fin à l’issue de la saison. Et pour le remplacer, Paulo Fonseca semble être la priorité absolue de Pablo Longoria comme L’Équipe l’a confirmé ces derniers jours.

Paulo Fonseca en pole ?

le10sport.com vous confiait dès juin 2023 l’intérêt du président de l’OM pour le coach du LOSC qui aimerait bien connaître autre chose que le club lillois après y avoir passé deux saisons complètes d’après L’Équipe . La sélection du prochain entraîneur par Pablo Longoria pourrait avoir de grosses répercussions sur l’avenir d’Azzedine Ounahi, une nouvelle fois annoncé sur le départ de l’OM comme l’été dernier.

Loin de l’OM, Tudor fait une nouvelle victime ! https://t.co/B7yhyIGDWT pic.twitter.com/xLkO46m6t2 — le10sport (@le10sport) April 13, 2024

«Ounahi ? Cela va dépendre du nouvel entraîneur qui viendra»