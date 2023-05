Galtier - PSG : Vers une énorme surprise ?

Arnaud De Kanel

Malgré le titre de champion de France, le onzième de l'histoire du PSG, Christophe Galtier serait sur la sellette. Alors que les pistes José Mourinho ou encore Zinédine Zidane reviennent avec insistance, il se pourrait que le club de la capitale réserve une énorme surprise.

Christophe Galtier ne serait plus en odeur de sainteté au PSG. Après un début de saison clinquant, son équipe a complètement sombré en Coupe de France, en Ligue des champions mais aussi en Ligue 1. Fort heureusement pour les Parisiens, le bon matelas d'avance qu'ils possédaient leur a permis de remporter le titre. De son côté, en plus des mauvais résultats, Galtier s'est retrouvé au coeur d'une énorme polémique. Pas de quoi remettre son avenir en question comme nous vous l'avons révélé sur le10sport.com. Mais certains médias assurent le contraire et des noms pour le moins inattendus ont filtré.

Le PSG sur Ferreira et Gallardo ?

La semaine passée, L'Equipe a apporté des précisions concernant le futur entraineur du PSG. Le quotidien fait écho d'un intérêt du club de la capitale pour Abel Ferreira mais aussi Marcelo Gallardo. Des pistes que personne n'avaient vu venir et qui ont le mérite d'être surprenantes car le Qatar adopte une politique de recrutement basée en grande partie sur des entraineurs qui ont fait leurs preuves en Europe. Le nom de Luis Enrique est également sorti, mais il n'en est rien.

EXCLU @le10sport : Luis Enrique, absolument rien avec le PSG, très chaud avec Naples https://t.co/DJ6X2ntXuh — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) May 30, 2023

Aucun contact avec Enrique

D'après nos informations, Luis Enrique n'a pas été contacté par le PSG malgré les différentes rumeurs qui circulent. A moins que le Qatar ne change d'avis au dernier moment, Christophe Galtier sera encore l'entraineur du PSG la saison prochaine. L'Espagnol se dirige vers le Napoli qui cherche activement un entraineur suite au départ de Luciano Spalletti. Les discussions entre les deux parties sont même à un stade très avancé.