EXCLU - Mercato : Négociation en cours pour Alassane Pléa !

Sous contrat avec le Borussia M’Gladbach jusqu’en juin 2025, Alassane Pléa n’est pas du tout certain de poursuivre en Allemagne. Courtisé par plusieurs clubs européens, l’attaquant français est récemment l’objet de discussions actives avec les dirigeants de l’Arabie Saoudite. Et les négociations sont en cours.

Après plusieurs saisons de haut-vol en Bundesliga, Alassane Pléa a signé un exercice 2022-2023 mitigé. Avec 2 buts et 9 passes décisives, l’attaquant français arrive à un carrefour de sa belle carrière. A 30 ans, les opportunités de relever un nouveau défi sont là. Entre la France (Olympique Lyonnais) et l’Angleterre, notamment, Alassane Pléa se retrouve fortement sollicité. Et pas qu’en Europe…

EXCLU @le10sport : L’Arabie Saoudite s’intéresse à 3 joueurs du FC Nantes !Ça discute notamment très bien avec un duo…Les noms sont ici : https://t.co/NlSwY3w9Bz — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 10, 2023

L’Arabie Saoudite s’intéresse à Pléa