EXCLU - Mercato : Montpellier pense à Carlos Vinicius (Benfica) !

Publié le 26 août 2021 à 13h13 par Alexis Bernard mis à jour le 26 août 2021 à 13h16

Dans la perspective des départs de Gaëtan Laborde et Andy Delort, Montpellier discute avec Valère Germain. Et essaye de se faire prêter Carlos Vinicius.

La dernière semaine du mercato promet d’être épique pour Montpellier. Avec les dossiers Delort et Laborde, les Héraultais sont sur tous les fronts. Si tout semblait bouclé avec Nice, Andy Delort est encore en salle d’attente des Aiglons. L’OM est effectivement revenu à la charge et perturbe clairement le dossier. La tendance reste à un transfert vers Nice. De son côté, Gaëtan Laborde est dans le viseur de West Ham et Lyon. Montpellier veut entre 15 et 20 millions d’euros. Si Delort et Laborde s’en vont, le MHSC a une priorité en tête : Valère Germain. Contrairement à ce qui a pu être indiqué ces derniers jours, aucun accord n’existe entre Montpellier et Germain. Selon nos informations, Montpellier a fait une première offre contractuelle au joueur et les deux parties continuent de discuter.



Par ailleurs, le MHSC travaille sur un autre dossier. Le 10 Sport a eu confirmation que le club de Laurent Nicollin travaille sur le prêt de Carlos Vinicius, l’attaquant du Benfica. Prêté à Tottenham la saison dernière, il pourrait de nouveau être prêté. Montpellier tente sa chance et ce sera compliqué, le joueur disposant de beaucoup d’offres.