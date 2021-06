Foot - Mercato - LOSC

EXCLU - Mercato : Après Galtier, le LOSC s’est fait planter…

Publié le 29 juin 2021 à 23h14 par Alexis Bernard mis à jour le 29 juin 2021 à 23h16

Après le départ de Christophe Galtier, le LOSC se retrouve dans une drôle de situation. Malgré un accord avec un entraîneur, les Dogues se sont fait planter et se retrouvent sans coach.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com , le LOSC et l’OGC Nice ont fini par trouver un accord pour le transfert de Christophe Galtier. Moins d'une demi-heure après la publication de notre article, l'OGC Nice a officialisé l'arrivée du technicien. Selon nos informations, l’indemnité est précisément de 3,5 millions d’euros. Elle permet aux Aiglons de racheter la dernière année de contrat de l’entraîneur champion de France, avec qui un accord était déjà trouvé depuis plusieurs mois. Pour le remplacer, le LOSC a d’abord songé à Thiago Motta. Le technicien italien commençait même à préparer le terrain de sa venue en coulisses… Mais revirement de situation dans le board lillois, qui craint le manque d’expérience en tant que coach de l’Italien.

Accord avec Vieira, mais…