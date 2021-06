Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria va recevoir une réponse pour… Saliba !

Publié le 29 juin 2021 à 20h45 par Th.B.

Intéressé par le profil de William Saliba qui semble être indésirable du côté d’Arsenal, l’OM devrait rapidement connaître la couleur dans cette opération puisque les Gunners prévoiraient de s’entretenir avec l’entourage du défenseur français.

Alors que les incertitudes se multiplient quant à l’avenir de Duje Caleta-Car à l’OM, qui est sorti au stade des 1/8èmes de finales de l’Euro avec la sélection croate lundi, Pablo Longoria semblerait déterminé à recruter un nouveau défenseur central. De David Luiz, une offre a d’ailleurs été formulée comme le10sport.com vous l’a révélé, à Samuel Umtiti en passant par Wiliam Saliba, le président de l’OM a fait du transfert d’un défenseur un dossier chaud. Et ces derniers temps, il a été question d’un nouveau prêt pour Saliba selon The Athletic. Après l’OGC Nice cette saison, l’OM pourrait être la prochaine destination du Français.

Une réunion au sommet pour Saliba à Arsenal