Désillusion totale à l'OM, une solution déjà trouvée

Alexis Brunet

L'OM est face à un problème de taille. Sead Kolasinac devrait finalement quitter le club phocéen. Pablo Longoria l'a mauvaise et il va devoir s'activer vite car seul Jordan Amavi, de retour de son prêt à Getafe, peut occuper le poste de latéral droit. Le président du dernier troisième de Ligue 1 semble avoir trouvé la solution au Portugal.

Marcelino va avoir du pain sur la planche. Le nouvel entraîneur de l'OM a la lourde tâche de qualifier Marseille en Ligue des Champions l'année prochaine. Le club phocéen doit donc passer par des barrages, et il devra être prêt le plus vite possible. Pablo Longoria s'affaire donc sur le mercato, pour construire une équipe compétitive, dans l'espoir d'accrocher la C1.

Kolasinac ne sera plus à l'OM la saison prochaine

L'OM avait clairement identifié certains manques sur le terrain. Geoffrey Kondogbia viendra par exemple renforcer le milieu de terrain, et apporter toutes son expérience acquise notamment en Espagne. Mais Pablo Longoria ne s'attendait pas à perdre Sead Kolasinac. Le Bosnien devait prolonger son contrat qui arrive à échéance cet été avec Marseille, mais il devrait finalement filer en Italie, à l'Atalanta. Cela pousse le président marseillais à s'activer très vite, car Nuno Tavares est lui reparti du côté d'Arsenal. Il ne reste donc plus que Jordan Amavi, de retour de son prêt à Getafe, pour occuper le côté gauche de la défense.

Sanusi pisté par l'OM