Dembélé - PSG : Un fiasco à 0€ a été évité !

Le transfert d'Ousmane Dembélé vers le PSG semble désormais inévitable. L'ailier français devrait débarquer dans les prochains jours à Paris où il s'engagera pour cinq ans. Le FC Barcelone a autorisé son joueur à se mettre d'accord avec le club de la capitale. Il faut dire que sans cela, l'international français aurait tout simplement pu résilier son contrat !

Le chantier du secteur offensif du PSG se poursuit. Et pour cause, le club de la capitale doit absolument recruter des attaquants, surtout si la mise à l'écart de Kylian Mbappé se poursuit. Ces derniers jours, c'est le nom d'Ousmane Dembélé qui revient avec insistance. Et pour cause le PSG semble avoir fait de l'ancien Rennais le candidat idéal à la succession de Kylian Mbappé. Et ce transfert, après de multiples rebondissements, semble plus que jamais sur le point d'aboutir.

Mercato : Dembélé transféré au PSG, le Barça se lâche en privé https://t.co/6T4XsmntU3 pic.twitter.com/eDp8wPKtuQ — le10sport (@le10sport) August 1, 2023

Dembélé pouvait résilier son contrat !

Et pour cause, selon les informations de Foot Mercato , le FC Barcelone a autorisé Ousmane Dembélé à trouver un accord avec le PSG. Mais cela n'a rien d'un geste de bonté. En effet, le média assure que le club blaugrana n'avait pas le choix. Si Joan Laporta et le reste de la direction catalane avait refusé, Ousmane Dembélé aurait tout simplement pu activer une clause dans son contrat... lui permettant de partir libre ! Le Barça avait jusqu'à aujourd'hui pour donner son autorisation à son joueur. Et c'est désormais chose faite.

Un transfert avoisinant les 50M€ ?

Par conséquent, le transfert d'Ousmane Dembélé prend forme et devrait être officialisé dans les prochains jours. Au total, le PSG déboursera une somme avoisinant les 50M€, ce qui ressemble à une très belle affaire pour le club de la capitale. Beaucoup moins pour le FC Barcelone qui se consolera surement en se rappelant que le champion du monde 2018 aurait pu partir libre s'il avait activé sa clause permettant de résilier son bail...