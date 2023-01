 Cristiano Ronaldo a surpris son monde, il est comparé à Pelé

Thomas Bourseau

Alors qu'il aurait pu poursuivre sa carrière en Europe comme il l'a lui-même affirmé en conférence de presse, Cristiano Ronaldo a pris la décision de relever le challenge saoudien. Un signe de précurseur aux yeux de Rudi Garcia qui fait un parallèle avec Pelé et les États-Unis dans les années 70.

Cristiano Ronaldo a effectué toute sa carrière en Europe, partant du Portugal et du Sporting Lisbonne pour briller en Angleterre avec Manchester United, club dans lequel il a évolué à deux reprises. Ayant été sur le toit de l’Europe à multiples reprises au Real Madrid avant de vivre à l’italienne à la Juventus, Cristiano Ronaldo a rompu d’un commun accord son ancien contrat à Manchester United en novembre dernier. Pour rebondir en Europe ? Cela semblait être sa destination préférentielle, avant qu’il ne prenne finalement la décision de se lancer une toute nouvelle expérience à Al-Nassr.

«Je pense que pour le développement de l'Arabie saoudite, c’est très très important»

Entraîneur du club saoudien, Rudi Garcia s’est livré pour L’Équipe sur l’arrivée de rockstar de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr. Une top recrue d’après l’ex-coach de la Roma et du LOSC notamment. « C'est top. Top pour nous, Al-Nassr. Top pour l'Arabie saoudite. Cristiano Ronaldo est plus qu'un joueur. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde, cinq fois Ballon d'Or. Je pense que pour le développement de l'Arabie saoudite et du Moyen-Orient, c'est très très important. D'ailleurs, la présence du Dakar ici le prouve, on s'aperçoit qu'en termes de développement sportif et culturel, c'est un pays qui fait beaucoup ».

«Si je peux faire un comparatif pour Cristiano, je pense que ça ressemble un peu à l'arrivée de Pelé aux États-Unis»