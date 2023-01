Mercato : Ronaldo au cœur d'une polémique, un gros scandale dénoncé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présenté aux journalistes il y a quelques jours, Cristiano Ronaldo se faisait une joie de rejoindre Al-Nassr, club situé en Arabie-Saoudite. Mais ce transfert a été dénoncé par plusieurs organisations, qui promeuvent la défense des droits de l'Homme. Selon plusieurs activistes, le joueur portugais participe à la dédiabolisation du gouvernement saoudien, coupable de torture.

Agé de 37 ans, Cristiano Ronaldo va, finalement, terminer sa carrière à Al-Nassr. Le club saoudien a mis les moyens pour recruter l'international portugais. A travers ce transfert, les dirigeants saoudiens tentent de développer leur championnat de football, mais aussi de renvoyer une image positive au reste du monde. Présenté à la presse il y a quelques jours, Ronaldo avait tenu un discours généreux à l'égard des Saoudiens et participer au travail des responsables politiques : « Les Saoudiens ont été exceptionnels avec mes proches. Pour c’est une grande opportunité, pas seulement pour le football, mais pour changer les mentalités des futures générations ».

Ronaldo se fait interpeller après son transfert

Des déclarations, qui ont provoqué la colère d'activistes comme Lina Al-Hathloul. « Cristiano Ronaldo peut penser qu'il n'a rien à voir avec la politique, mais cela fait partie de la machine de relations publiques. Il doit utiliser sa voix pour une cause juste : appeler à la libération des prisonniers et à la fin de l'inégalité entre les sexes et des exécutions » a confié le membre de l'organisation ALQST for Human Rights.

« Ma sœur a été torturée »

Lors d'un entretien accordé au Mirror, elle a raconté son histoire personnelle. « Ma sœur a été torturée, ils avaient des outils pour l'électrocuter, ils l'ont fouettée, battue, harcelée sexuellement, privée de sommeil. Elle a ensuite été condamnée à cinq ans huit mois. Tout cela pour faire campagne pour quelque chose que tout le monde en Occident considère comme normal » a-t-elle lâché. Il y a quelques jours, Amnesty International avait aussi interpellé Ronaldo.

Amnesty International dénonce le comportement de Ronaldo