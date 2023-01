Mercato - OM : Longoria prêt à tenter un gros coup en Ligue 1 ? La vérité éclate

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A la recherche d'un avant-centre, l'OM compterait s'attaquer à Andy Delort selon certaines sources. Mais d'autres journalistes nient un tel intérêt pour l'international algérien de l'OGC Nice. Plus globalement, aucun attaquant de Ligue 1 ne serait dans le viseur de Pablo Longoria. En réalité, certains noms n'auraient pas filtré dans les médias.

La première recrue hivernale de l'OM est en approche. Suivi depuis de longs mois par Pablo Longoria, Ruslan Malinovskyi serait proche de trouver un accord total avec le club marseillais. Le milieu offensif ukrainien pourrait ne pas être le seul renfort, puisqu'un avant-centre serait aussi attendu.

Andy Delort ne serait pas suivi

Récemment, certaines rumeurs ont fait état d'une possible arrivée d'Andy Delort à l'OM. Mais à en croire les informations de Foot Marseille , le buteur de l'OGC Nice ne serait pas suivi par Pablo Longoria. Delort disposerait d'autres prétendants à l'étranger, mais aussi en Ligue 1.

Aucun attaquant de Ligue 1 dans le viseur de Longoria

Selon le média, aucun attaquant de Ligue 1 ne serait suivi par l'OM. La piste Wissam Ben Yedder (AS Monaco) ne serait pas, non plus, d'actualité. En réalité, Longoria suivrait plusieurs profils, mais le nom de ces joueurs n'aurait pas encore filtré dans les médias.