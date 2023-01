Pisté par l’OM, il pourrait rejoindre Cristiano Ronaldo

Hugo Chirossel

À la recherche de renforts offensifs lors du mercato hivernal, l’OM serait sur le point de trouver un accord pour le transfert de Ruslan Malinovskyi. Mais ces dernières semaines, le nom d’Andy Delort avait également été évoqué. L’attaquant âgé de 31 ans est sur le départ de l’OGC Nice, qu’il avait rejoint il y a maintenant un an et demi. Plusieurs clubs s’intéresseraient à l’international algérien, notamment deux formations de Ligue 1 et une d’Arabie Saoudite.

Le mercato hivernal de l’Olympique de Marseille risque d’être animé. Après plusieurs semaines de négociations et alors qu’on pensait que tout était terminé dans ce dossier, l’OM a finalement réussi à trouver un accord avec Flamengo pour le transfert de Gerson. Comme indiqué par le10sport.com , Pablo Longoria a obtenu ce qu’il voulait pour se séparer de l’international brésilien, à savoir environ 20M€ bonus compris. Avec ce départ, ajouté à l’indisponibilité d’Amine Harit jusqu’à la fin de la saison, l’OM est à la recherche de renforts offensifs cet hiver.

Delort sur le départ de l’OGC Nice

Dans cette optique, la piste la plus chaude mène à Ruslan Malinovskyi. L’international ukrainien serait proche de rejoindre la cité phocéenne, mais ces dernières semaines, un intérêt pour Andy Delort avait également été évoqué. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’OGC Nice, avec qui il s’est engagé il y a un an et demi en provenance de Montpellier, l’attaquant âgé de 31 ans est sur le départ. Malgré l’arrivée de son compère Gaëtan Laborde lors du mercato estival, le courant ne passe pas avec Lucien Favre et l’international algérien souhaite quitter le club cet hiver.

L’Arabie Saoudite fait les yeux doux à @AndyDelort9… un départ là-bas est sur la table. Des clubs en Espagne & Italie ont fait part de leur intérêt. En @Ligue1UberEats, 2 clubs étudient la faisabilité du deal. — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) January 7, 2023

Deux clubs de Ligue 1 et un d’Arabie Saoudite sur le coup