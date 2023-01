Longoria veut faire son mercato en Premier League, l’OM est recadré

Thomas Bourseau

Dans le cadre du mercato estival de 2023, Pablo Longoria aimerait boucler le coup Wilfried Zaha. Et en plus des nombreux prétendants de l’international ivoirien, Crystal Palace compte bien mettre des bâtons dans les roues du président de l’OM.

Sur le prochain mercato estival, il se pourrait que Pablo Longoria parvienne une nouvelle fois à boucler de jolis coups. Le président de l’OM aurait des vues sur Wilfried Zaha (30 ans) dont le contrat ) Crystal Palace arrivera à expiration en juin prochain. Après n’avoir connu que la Premier League avec Palace, Manchester United et Cardiff City, Zaha émettrait le souhait de se lancer une nouvelle aventure à l’étranger.

Le Barça met la pression sur l’OM pour Wilfried Zaha

De quoi faire les affaires de Pablo Longoria qui aimerait l’attirer à l’OM ? Pas vraiment si l’on en croit les informations récoltées par The Evening Standard. En effet, le FC Barcelone et la Juventus auraient les yeux rivés sur l’évolution de la situation de Wilfried Zaha à Crystal Palace afin de bouger leurs pions pour une venue en tant qu’agent libre l’été prochain.

«Nous connaissons la situation et nous voulons le garder»