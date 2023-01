Après son transfert, Cristiano Ronaldo est fixé pour ses grands débuts

Hugo Chirossel

Alors qu’il s’est engagé avec Al-Nassr jusqu’en juin 2025, Cristiano Ronaldo n’a toujours pas pu faire ses débuts avec son nouveau club. En plus d’une suspension de deux matchs que le quintuple Ballon d’Or doit encore purger, la formation saoudienne avait d’ores et déjà atteint le quota de joueurs étrangers (8). Pour faire de la place au Portugais, Al-Nassr a décidé de se séparer de Vincent Aboubakar.

Libre après avoir résilié son contrat avec Manchester United, Cristiano Ronaldo a décidé de quitter l’Europe. Le quintuple Ballon d’Or évoluera désormais en Arabie Saoudite, à Al-Nassr, avec qui il s’est engagé jusqu’en juin 2025. Là-bas, l’international portugais percevra des émoluments estimés à 200M€. Bien qu’il ait trouvé un club, Cristiano Ronaldo n’a toujours pas pu faire ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs. En effet, il doit encore purger deux matchs de suspension, à la suite d’un geste d’humeur envers un supporter d’Everton.

Al-Nassr se sépare d’Aboubakar

En plus de cette sanction, Al-Nassr n’a pas encore pu officiellement enregistrer Cristiano Ronaldo. Le club saoudien a d’ores et déjà atteint le quota de joueurs étrangers, limité à huit. C’est finalement Vincent Aboubakar qui va faire les frais de l’arrivée du Portugais. « Al-Nassr a mis fin au contrat de Vincent Aboubakar par accord mutuel et il a reçu toutes les compensations financières auxquelles il avait droit », a confié une source proche du club à l’ AFP . « Il (Cristiano Ronaldo) aura alors respecté une suspension et se conformera à l'autre contre Al Shabab. »

Premier match le 22 janvier pour Ronaldo

Si tout se passe comme prévu, le Portugais pourrait alors faire ses débuts le 22 janvier prochain, à domicile face à Ettifaq. 25 000 personnes étaient d’ailleurs présentes au stade Mrsool Park de Riyad pour la présentation de Cristiano Ronaldo. Nul doute qu’il affichera complet pour les grands débuts du quintuple Ballon d’Or sous ses nouvelles couleurs.