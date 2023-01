Cristiano Ronaldo réclame du monde, Al-Nassr prépare un mercato galactique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Libre après la fin de son engagement avec Manchester United, Cristiano Ronaldo a décidé de rejoindre Al-Nassr. Une arrivée en Arabie saoudite qui ne marque pas la fin des ambitions du Portugais, déterminé à l’idée de conquérir l’Asie comme il l’a expliqué en conférence de presse. Le quintuple Ballon d’Or pourrait d’ailleurs être associé à d’autres acteurs majeurs du football européen.

Une page se tourne pour Cristiano Ronaldo. Le Portugais s’est engagé pour deux saisons et demie en faveur de la formation saoudienne d’Al-Nassr, marquant la fin de son aventure en Europe, au moins pour les prochains mois. « J'ai très bien rempli ma mission en Europe où j'ai tout réussi, et maintenant il est temps de relever un nouveau défi en Asie , s’est réjoui le quintuple Ballon d’Or cette semaine en conférence de presse. J'ai battu tous les records en Europe et j'espère en battre d'autres ici, en Arabie saoudite. Je suis venu à Al-Nassr pour gagner des titres et faire partie de l'histoire de ce pays. » Une nouvelle aventure que Cristiano Ronaldo pourrait réaliser en compagnie d’autres stars européennes du ballon rond.

Cristiano Ronaldo pourrait voir d’anciens coéquipiers du Real Madrid débarquer

Après Cristiano Ronaldo, Al-Nassr pourrait encore frapper un grand coup sur le mercato, une ambition vue d’un bon œil par le nouveau numéro 7 du club de Riyad. Selon Marca , le Portugais aurait notamment soufflé le nom de son compatriote et ex-coéquipier au Real Madrid Pepe. En fin de contrat en juin prochain, le défenseur du FC Porto pourrait se laisser tenter par une expérience en Arabie Saoudite alors qu’il fêtera ses 40 ans en février. Son club ambitionne pour l’heure de le conserver malgré son âge. « Pepe représente trop pour le club, pour les fans, pour la ville. Nous n'en parlons même pas et n'y pensons pas », répondait Sergio Conceiçao, interrogé sur le sujet en conférence de presse.



Si Al-Nassr surveille désormais la situation de Pepe, celui-ci n’est pas l’unique ancien du Real Madrid à apparaître sur les tablettes des Saoudiens. Sergio Ramos, son ancien complice dans la charnière centrale merengue, est également pisté par Al-Nassr, qui prévoit déjà de discuter avec lui lors du déplacement du PSG en Arabie saoudite prévu ces prochaines semaines dans le cadre d’une tournée programmée de longue date. Le nouveau club de Cristiano Ronaldo est bien décidé à enrôler l’Espagnol en lui proposant un salaire conséquent susceptible de le convaincre, bien que le défenseur de 36 ans attende d'être fixé sur les plans du PSG le concernant, alors que son bail expire en fin de saison.



Une situation contractuelle semblable à celle de Luka Modric au Real Madrid, lui aussi visé par Al-Nassr. L’écurie dirigée par Rudi Garcia rêve de mettre la main sur un autre Ballon d’Or après le recrutement de Cristiano Ronaldo, mais le lauréat de l’édition 2018 priorise un avenir au Real Madrid, une position partagée par les dirigeants merengue, disposés à conserver pour au moins une saison supplémentaire le milieu croate de 37 ans.

Eden Hazard également de la partie ?

En revanche, le Real Madrid ne compte plus sur Eden Hazard, engagé jusqu’en juin 2024. Aligné cette semaine par Carlo Ancelotti contre Cacereño (1-0), club de quatrième division, l’attaquant belge a livré une prestation insipide, sans tenter le moindre dribble. Au sein de la Casa Blanca , on désespère à l’idée de le voir retrouver son niveau d’autan, bien que le principal intéressé montrerait de la bonne volonté à l’entraînement. Un bon état d'esprit qui ne suffit pas à faire changer d’avis le Real Madrid, espérant voir l’ancien crack du LOSC plier bagage en fin de saison, et le voir ainsi tenir la promesse faite au cours d'un récent entretien accordé à Marca .



« Un départ en janvier ? C'est impossible, car j'ai de la famille et j'aime la ville. Mais en été c'est possible que je parte , confiait Eden Hazard en novembre dernier. J'ai encore un an de contrat et ce sera la décision du club. Si le club me dit 'Eden, merci pour quatre ans, mais tu dois y aller', je dois l'accepter car c'est normal. » Une situation dont souhaite profiter Al-Nassr selon le média espagnol OK Diario . Un intérêt confirmé par Foot-Mercato , révélant vendredi que Rudi Garcia, son ancien entraîneur à Lille, l’avait déjà contacté en vue d’une possible arrivée l’été prochain.

Marco Reus convoité, N'Golo Kanté toujours surveillé