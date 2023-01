Mercato : Révélation des Bleus et pisté par des cadors européens, il tranche sur son avenir

La rédaction

Belle surprise de cette Coupe du monde 2022, Randal Kolo Muani a marqué des points précieux au Qatar en réalisant plusieurs bonnes performances. Ces dernières ne sont pas passées inaperçues en Europe où le Bayern Munich et Manchester United seraient intéressés par son profil. Le natif de Bondy a déjà tranché pour son avenir.

Arrivé sur la pointe des pieds dans le groupe France de Didier Deschamps pour remplacer Christopher Nkunku, blessé, Randal Kolo Muani a réalisé une belle Coupe du monde au point de taper dans l'œil des recruteurs du Bayern Munich et de Manchester United.

Kolo Muani ciblé par le Bayern et Manchester United

Convaincant contre la Tunisie, buteur en demi-finale contre le Maroc et percutant en finale contre l'Argentine, les performances de Randal Kolo Muani n'ont pas échappé au Bayern Munich et à Manchester United. Selon Saber Desfarges, ces deux cadors européens pistent le Français, actuellement lié à Francfort jusqu'en juin 2027.

Mercato - PSG : Révélation de l'équipe de France, il tranche pour son transfert https://t.co/SV4KHyZJgf pic.twitter.com/Mb776lU1NG — le10sport (@le10sport) January 8, 2023

Kolo Muani tranche pour son avenir