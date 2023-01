L’OM va boucler un coup à 13M€, Longoria n’est pas rassasié

Thomas Bourseau

Du côté de l’OM, le mercato hivernal est sur le point de commencer avec le recrutement de Ruslan Malinovskyi. Cependant, le président Pablo Longoria a encore des plans sur le marché des transferts et aurait à coeur de trouver un joueur pour combler le vide laissé par la blessure d’Amine Harit.

Ce n’est plus qu’une question d’heures désormais. Cependant, il semblerait que Ruslan Malinovskyi devrait débarquer à l’OM dans la journée de lundi. En effet, l’international ukrainien devrait passer sa visite médicale à ce moment précis avant de devenir un joueur de l’OM. Les modalités de l’opération semblent plus claires, à savoir un prêt de six mois avec une obligation d’achat obligatoire de 10M€ avec des bonus s’élevant à 3M€. Une fois que ladite option sera levée, Malinovskyi sera un joueur de l’OM jusqu’en juin 2026.

Malinovskyi arrive à l’OM

La première recrue hivernale de Pablo Longoria semble être bien connue. Mais sera-t-elle la seule ? Après Ruslan Malinovskyi, milieu de terrain de l’Atalanta, le président de l’OM aurait à coeur de mener à bien un autre dossier sur le mercato. Une opération sur laquelle il aurait à coeur de travailler depuis la blessure d’Amine Harit en novembre dernier.

Mercato - OM : Longoria prêt à tenter un gros coup en Ligue 1 ? La vérité éclate https://t.co/oqC57d6wGl pic.twitter.com/pzsCPcMbf8 — le10sport (@le10sport) January 8, 2023

Longoria veut un joueur pour remplacer Harit