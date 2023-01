L'OM attaque fort pour son mercato, un transfert à 13M€ est bouclé

La rédaction

Pablo Longoria a bouclé son premier transfert de l’hiver avec Ruslan Malinovskyi ! Après le mercato XXL de cet été, il y a encore beaucoup de mouvements du côté de la Commanderie. Suite au départ de Gerson pour Flamengo et à la grave blessure d’Amine Harit en novembre dernier, Pablo Longoria voulait à tout prix renforcer l'entrejeu olympien. Et c’est désormais chose faite.

Ruslan Malinovskyi devait venir à Marseille cet été mais avait clamé son envie de jouer en Premier League et Tottenham semblait bien parti pour le recruter. Il est finalement resté à l’Atalanta Bergame, pour signer à l’OM cet hiver. Le milieu offensif de 29 ans va donc découvrir la Ligue 1.

Malinovskyi va devenir Olympien !

C’est désormais officiel (en attendant la visite médicale et le communiqué de l’OM), Ruslan Malinovskyi va bien signer à l’OM cet hiver ! Les infos conjointes de L’Equipe et de Fabrizio Romano vont en tout cas dans ce sens. Le milieu ukrainien arrivera à Marseille lundi pour passer sa visite médicale et signer son contrat. La durée de ce dernier n’a néanmoins pas encore fuité. Comme indiqué samedi, il s’agit d’un prêt de 6 mois avec une option d’achat obligatoire.

Mercato - OM : Futur transfert de Longoria, il a totalement retourné sa veste https://t.co/7k41iEkPfR pic.twitter.com/2dw11keQTG — le10sport (@le10sport) January 8, 2023

Pablo Longoria a bien négocié un prêt avec option d'achat obligatoire

Ruslan Malinovskyi va s’engager lundi avec l’Olympique de Marseille. Le gaucher ukrainien arrivera en provenance de l’Atalanta Bergame où il a passé 3 saisons, avec 30 buts marqués. Fixé par l’Atalanta à 15-18M€, le transfert va se boucler pour 13M€ au total. En détails, il s’agit d’un prêt gratuit avec obligation d’achat à 10M€ (+3M€ de bonus). Cette option d’achat obligatoire est liée à la qualification de l’OM en Ligue des champions, ainsi qu’au nombre de buts et de passes décisives de l’Ukrainien. Une belle victoire pour les dirigeants olympiens qui avaient fait de Ruslan Malinovskyi la priorité numéro 1 de ce mercato.