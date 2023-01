Zidane, Delort… Toutes les infos mercato du 8 janvier

La rédaction

Alors que le mercato hivernal vient d'ouvrir ses portes, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : La piste Zidane relancée ?

Pour Zinedine Zidane, il va falloir encore attendre un moment avant de prendre les commandes de l'équipe de France. En effet, Didier Deschamps vient de prolonger jusqu'en 2026 et les questions se posent désormais sur l'avenir de Zizou. Et si le PSG revenait alors à la charge pour l'ancien du Real Madrid ? Le Qatar a longtemps rêvé d'une arrivée de Zidane pour remplacer Mauricio Pochettino, mais cela ne s'est finalement pas fait. Comme expliqué par L'Equipe , le Français garderait une grosse cote du côté de Doha, mais pour le voir arriver au PSG, le quotidien sportif a annoncé que le club de la capitale devrait revoir de nombreuses choses dans son fonctionnement.



OM : Pablo Longoria tente bien un gros transfert en Ligue 1

Cet hiver, l'OM cherche à se renforcer, notamment d'un point de vue offensif. Alors que l'arrivée de Ruslan Malinovskyi serait sur le point de se conclure, d'autres noms circulent pour étoffer le groupe d'Igor Tudor. Ces derniers jours, le dossier Andy Delort a notamment été évoqué, lui qui souhaiterait quitter l'OGC Nice. Un intérêt confirmé ce dimanche par Média Foot . Selon le média français, l'OM serait bel et bien intéressé par Delort, au même titre que le FC Nantes.



