Mercato - PSG : Mbappé sur le départ ? Une annonce retentissante est lâchée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Désormais lié au PSG jusqu'en 2024, plus une année en option, Kylian Mbappé continue d'alimenter l'actualité sportive à l'étranger. Son transfert avorté au Real Madrid est encore dans toutes les têtes et certains journalistes évoquent encore un possible transfert du joueur durant l'année 2023, même si le club espagnol aurait d'autres plans.

En mai dernier, Kylian Mbappé prolongeait son aventure au PSG. Une signature fêtée comme il se doit par le Parc des Princes, mais aussi par Nasser Al-Khelaïfi. Le président du PSG s'était, personnellement, impliqué dans ce dossier Mbappé pour essayer de contrer la menace Real Madrid.

Le Real Madrid a souffert de cet échec

Le club espagnol espérait mettre la main sur Mbappé, identifié comme la future star du ballon rond. Mais le Real Madrid a dû s'avouer vaincu dans ce dossier, qui pourrait revenir au premier plan durant l'année 2023, notamment durant le prochain mercato estival à en croire Fabrizio Romano.

« Je garderais le feuilleton ouvert »