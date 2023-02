Coup de thêatre, le RC Lens acte un départ colossal

La rédaction

Le RC Lens pourrait perdre son leader lors du prochain mercato estival. Alors qu'il a prolongé son contrat avec le club nordiste en août dernier, Seko Fofana pourrait bien passer un cap dans sa carrière et rejoindre une nouvelle équipe. En 2022, le milieu de terrain avait suscité l'intérêt de plusieurs équipes, notamment du PSG.

Mauvaise passe pour le RC Lens. Le club nordiste reste sur quatre matches sans victoire en championnat et a perdu sa place de dauphin au classement. Coïncidence ou pas, son leader, Seko Fofana, n'est pas au meilleur de sa forme depuis quelques jours. L'international ivoirien va essayer de se reprendre et de qualifier son équipe pour la Ligue des champions, avant de la quitter ?





Seko Fofana avait évoqué son été agité

Ce n'est pas impossible. Selon les informations de L'Equipe , Seko Fofana a de grandes chances de quitter le RC Lens à la fin de la saison. Agé de 27 ans, le milieu de terrain pourrait bien changer d'air, après trois saisons dans le nord de la France. Annoncé déjà sur le départ lors du dernier mercato estival, Fofana avait suscité l'intérêt du PSG.

La star du RC Lens annoncée sur le départ