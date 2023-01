Convoité, un cadre de l’OM a sa réponse pour un transfert

Thomas Bourseau

Matteo Guendouzi est l’une des stars d’Igor Tudor à l’OM, mais est tout de même annoncé sur le départ depuis le début du mercato hivernal. L’OM pourrait se laisser convaincre contre une offre XXL bien que la tendance est à la continuité de Guendouzi à l’OM cet hiver. Explications.

Présent à la dernière Coupe du monde au Qatar avec l’ensemble de l’équipe de France gérée par Didier Deschamps, Matteo Guendouzi n’a certes pas joué un rôle phare dans le parcours des Bleus au vu de la concurrence dans l’entrejeu. Cependant, sa cote reste importante sur le marché des transferts de par ses performances avec l’OM depuis son arrivée d’Arsenal à l’été 2021. Et du côté de la Premier League, le profil du milieu de 23 ans serait particulièrement apprécié.

Guendouzi dans le viseur d’Aston Villa et West Ham

Depuis le début du mercato, le dossier Matteo Guendouzi fait beaucoup parler sur le marché et notamment du côté d’Aston Villa, club entraîné par Unai Emery qui n’est autre que celui qui l’a lancé dans le grand bain à Arsenal. Sur le plateau de la Chaîne L’Équipe , le journaliste Mathieu Grégoire a dernièrement fait un point sur le marché de Guendouzi en soulignant de potentielles offres d’Aston Villa et de West Ham notamment et le tout, dans des propos rapportés par Goal . « Guendouzi, on sait que des clubs anglais comme Aston Villa ou West Ham sont prêts à dégainer de grosses offres, mais aujourd’hui, on n’en est pas encore là ».

C’est le flop assuré pour l’OM sur le mercato ? https://t.co/CBlqvA9lgt pic.twitter.com/kw8rmuat39 — le10sport (@le10sport) January 29, 2023

L’OM prêt à céder Guendouzi contre une offre hors marché cet hiver