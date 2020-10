Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Chelsea : Hakim Ziyech satisfait de ses choix de carrière !

Publié le 23 octobre 2020 à 9h42 par La rédaction

Après quatre ans à l'Ajax, Hakim Ziyech a rejoint Chelsea cet été. Malgré des opportunités de partir bien avant. L'international marocain ne regrette pas ses choix.