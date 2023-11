«C’est urgent» : La vente de l’ASSE prend forme

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après quasiment trois de spéculations, la vente de l’ASSE est relancée. Il faut dire que la relégation en Ligue 2 a clairement freiné le processus. Mais désormais, cela devient une urgence pour les Verts de trouver un nouveau propriétaire comme l’assure Bernard Lions qui confirme que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo pourraient enfin trouver un successeur.

A l'image de la vente de l'OM, celle de l'ASSE fait également parler depuis quasiment trois ans. Il faut dire que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, les deux actuels propriétaires, avaient annoncé leur intention de céder leurs parts au sein du club du Forez. Depuis, plusieurs candidats au rachat se sont succédé, sans réussite. Mais cette fois-ci, tout pourrait s'accélérer comme l'explique Bernard Lions.

«Maintenant il y a une urgence»

« Vu de loin ce n’est pas forcément le bon moment pour la relancer, la marque ASSE a été dégradée par tous les incidents qu’il y a eu autour et dans les stades pendant les matchs, Saint-Étienne est en Ligue 2 donc, il ne vaut plus grand chose, notamment avec les droits TV. Maintenant il y a une urgence dans la situation, auparavant grâce à plusieurs leviers comme la vente des joueurs (Bouanga, Gourna, etc), plus la création de la société commerciale CVC, plus des plus-values faites sur des transferts comme celui de Fofana de Leicester à Chelsea, tout cela a permis de faire entrer de l’argent frais et d’encaisser le crash financier de la relégation sur les deux saisons passées en Ligue 2 jusqu’à présent. Le club n’aura pas de soucis financiers cette saison, il vont passer devant la DNCG le mardi 21 novembre sans problème et il affichera un budget d’exploitation à l’équilibre au 30 juin 2024 », lance le journaliste de L’EQUIPE au micro de France Bleu , avant de poursuivre.

«Les propriétaires n’ont plus trop le choix»