C'est signé pour ce transfert record, le RC Lens jubile

Hugo Chirossel

Pour remplacer Loïs Openda, qui a préféré prendre la direction du RB Leipzig, le RC Lens a décidé de miser sur Elye Wahi. Ce dernier est arrivé en provenance de Montpellier dans le cadre d’un transfert estimé à 35M€. Une arrivée dont s’est réjoui Arnaud Pouille, directeur général des Sang et Or.

Pour remplacer le quatrième meilleur buteur de Ligue 1 la saison passée, le RC Lens a décidé de s’attacher les services du septième. En effet, Elye Wahi est arrivé en provenance de Montpellier afin de succéder à Loïs Openda sur le front de l’attaque lensoise. Un transfert estimé à 35M€ et donc historique pour les Sang et Or , puisqu’il est le plus cher de leur histoire.

« Un marqueur fort d'ambition pour le Racing »

« La signature d'Elye Wahi est un marqueur fort d'ambition pour le Racing. Il s'agit d'un grand espoir du football français qui a éclos il y a deux ans et qui a confirmé la saison dernière en Ligue 1. À 20 ans, au-delà de sa puissance et de ses aptitudes de haut niveau, il dégage beaucoup de caractère et de maturité. Elye arrive en provenance d'un club familial et je salue par ailleurs la qualité des relations avec le MHSC qui ont permis à une promesse du championnat de rester s'épanouir dans l'hexagone », a déclaré Arnaud Pouille, directeur général, dans un communiqué publié par le RC Lens.

« Présenter Elye à Bollaert tombait sous le sens »