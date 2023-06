C’est confirmé, l’OM se fait recaler par un phénomène

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le célèbre youtubeur marseillais Mohamed Henni avait fait le buzz en avril dernier, lorsqu’il avait demandé à Eduardo Camavinga de rallier l’OM. La réponse du joueur du Real Madrid avait beaucoup fait parler, et Mohamed Henni en a remis une couche, plombant les éventuels espoirs des supporters marseillais sur ce dossier.

La séquence avait fait une gros buzz le 12 avril dernier, soir du quart de finale aller de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Chelsea. Présent à la sortie de l’enceinte Santiago Bernabeu, le célèbre youtubeur Mohamed Henni, fan inconditionnel de l’OM, avait interpellé Eduardo Camavinga afin qu’il signe dans son club de cœur.

L’OM veut boucler une signature importante, ça se complique https://t.co/UFln93KzJE pic.twitter.com/r913CtU9bM — le10sport (@le10sport) June 3, 2023

Camavinga surpris par la demande sur l’OM

Visiblement pris de court par la question posée par Mohamed Henni en train de le filmer sur son téléphone, le milieu de terrain français du Real Madrid avait préféré fuir, faisant mine de ne pas le comprendre : « Hein, hein !? », avait lâché Camavinga.

« Il ne veut pas »