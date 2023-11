L’OM annonce du mouvement pour le mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir vécu un mercato estival très agité, l'OM attend également du renfort pour le mois de janvier. Gennaro Gattuso a clairement indiqué vendredi en conférence de presse sa volonté de faite venir du renfort, notamment pour pallier l'absence de ceux qui disputeront la Coupe d'Afrique des Nations.

Nommé sur le banc de l'OM fin septembre pour pallier au départ inattendu de Marcelino, Gennaro Gattuso peine encore à trouver son rythme de croisière sur le banc du club phocéen. Et pour ne rien arranger, l'entraîneur italien devra faire face à une grosse vague d'absences en janvier prochain avec la Coupe d'Afrique des Nations, pour laquelle bon nombre de ses joueurs seront concernés. Interrogé en conférence de presse vendredi, Gattuso a d'ailleurs interpellé la direction de l'OM sur la nécessite de recruter lors du mercato hivernal.

« Évidemment qu'il y aura besoin de renforcer l'effectif »

« Je pense que c'est une question qui est assez simple. Honnêtement, nous pendant la Coupe d'Afrique on risque de perdre 5 ou 6 joueurs. Donc l'effectif sera réduit à 18 ou 19 joueurs. Les maths, c'est quelque chose d'assez objectif. Forcément qu'il nous manquera des joueurs. Donc évidemment qu'il y aura besoin de renforcer l'effectif. Après, moi, je ne donne pas de nom, je veux des joueurs qui soient fonctionnels à ma vision du jeu, donc je parle de caractéristiques des joueurs », a indiqué Gattuso, qui attend donc du renfort à l'OM cet hiver.

Gattuso passe un message aux dirigeants de l'OM