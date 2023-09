C’est confirmé, l’entraîneur de l’OM a tranché pour son avenir

Pierrick Levallet

Troisième de Ligue 1, l'OM traverse déjà sa première crise et elle pourrait avoir raison de Marcelino. L'entraîneur espagnol fait l'objet de nombreuses rumeurs au sujet de son avenir. Néanmoins, le technicien de 58 ans n'aurait pas l'intention de céder sa place sur le banc marseillais. Et la tendance semble se confirmer de plus en plus.

Ces dernières heures, Marcelino fait l’objet de nombreuses rumeurs sur son avenir. Alors que l’OM fait face à sa première crise de la saison, le coach de 58 ans aurait fait savoir à son vestiaire qu’il comptait partir d’après les informations de L’Equipe . Relevo a néanmoins affirmé tout le contraire, indiquant que Marcelino n’aurait aucune communiqué à ses joueurs concernant ses intentions pour son avenir.

Marcelino va rester à l'OM

AS est d’ailleurs en mesure de confirmer la tendance. Marcelino ne compterait pas céder sa place et n’aurait jamais eu l’intention de le faire. En revanche, l’entraîneur de l’OM aurait lié son avenir à celui de Pablo Longoria. Si le président marseillais venait à démissionner, le technicien espagnol devrait immédiatement reconsidérer son futur sur la Canebière.

Longoria a également tranché