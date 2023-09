C’est bouclé pour le prochain transfert du PSG ?

Thomas Bourseau

Le PSG a effectué un dégraissage XXL à l’intersaison en disant notamment au revoir à certains grands noms comme Neymar, Lionel Messi et Marco Verratti tout en trouvant le moyen de se séparer temporairement ou définitivement d’indésirables. Julian Draxler va prendre la porte, tout serait bouclé pour son transfert à Al-Ahli SC.

Julian Draxler (29 ans) vit des dernières saisons plus que compliquées. Au placard au PSG, le champion du monde allemand n’est pas parvenu à se relancer au Benfica Lisbonne où il avait été envoyé sous la forme d’un prêt.

Draxler a eu des doutes pour son transfert

Poussé vers la sortie tout au long de l’été par la direction sportive emmenée par Luis Campos, Julian Draxler a pris le temps de la réflexion et un énorme rebondissement récent laissait entendre qu’il finirait par aller au bout de son contrat au PSG, courant jusqu’en juin prochain. Mais il n’en a rien été.

Visite médicale pour Draxler à Al-Ahli SC