C’est annoncé, l’OM a fait une offre à une star !

Thomas Bourseau

Alexis Sanchez a été la grande satisfaction de l’OM cette saison. Au point où une prolongation de son contrat est devenue primordiale dans les bureaux de l’Olympique de Marseille. D’ailleurs, le président Pablo Longoria n’a pas caché en conférence de presse avoir dégainé.

Pablo Longoria a du pain sur la planche alors que le mercato n’a même pas encore officiellement ouvert ses portes. En effet, Igor Tudor a imité son prédécesseur Jorge Sampaoli en prenant la décision de quitter l’OM par surprise. En outre, il faudra que le président de l’OM, Pablo Longoria soit en mesure de boucler une prolongation de contrat phare : celle d’Alexis Sanchez.

«Sa saison est positive, c'est un leader exemplaire»

Alexis Sanchez s’est totalement relancé avec l’OM cette saison et Pablo Longoria n’a pas manqué de souligner l’apport XXL du Chilien à l’Olympique de Marseille lors de son passage en conférence de presse ce lundi. « Alexis Sanchez ? Sa saison est positive, c'est un leader exemplaire. Son niveau d'exemplarité nous pousse à vouloir continuer avec lui. On l'a dit à son agent, notre intention est de continuer avec Alexis, mais l'économie c'est autre chose. Quand on voit l'Arabie Saoudite ces derniers jours... ».

«Suis-je confiant ? Tous les deux, on est à l'écoute. La discussion a débuté de façon positive»