Ce transfert qui va faire le plus grand bien à l'OM

Aujourd'hui à l'Atlético de Madrid, Clément Lenglet évoluait à Tottenham lors de la saison 2022-2023. L'occasion pour lui de partager du temps avec un certain Pierre-Emile Hojbjerg. Désormais, le Danois porte le maillot de l'OM, où il fait déjà le plus grand bien au club phocéen. Lenglet a d'ailleurs dit à quel point son ex-coéquipier était important dans une équipe, ce qu'on peut d'ailleurs voir actuellement du côté de Marseille.

Cet été, pour renforcer son milieu de terrain, l'OM a décidé de s'offrir les services de Pierre-Emile Hojbjerg. Le Danois a ainsi été prêté avec option d'achat par Tottenham et ce renfort fait déjà l'unanimité sur la Canebière. En effet, Hojbjerg est déjà le patron au sein du club phocéen. Au milieu de terrain, le néo-Olympien est essentiel et ce n'est pas Clément Lenglet qui dira le contraire, lui qui sait ce que ça fait de jouer avec PIerre-Emile Hojbjerg.

« Quand on est défenseur central, c'est rassurant d'avoir un joueur de son calibre devant soi »

Coéquipier du Danois à Tottenham, Clément Lenglet s'est confié ce vendredi à L'Equipe. Il a alors assuré à propos de Pierre-Emile Hojbjerg : « Quand on est défenseur central, c'est rassurant d'avoir un joueur de son calibre devant soi. On sait que c'est un mec qui travaille beaucoup pour l'équipe, qui est capable de se sacrifier, de faire beaucoup d'efforts. Ça saute aux yeux à Marseille, j'ai regardé quelques matchs. C'est un joueur intelligent, avec une carrière énorme et une expérience incroyable ».

« Il donne un équilibre dans toutes les équipes dans lesquelles il joue »

« Sa culture foot l'aide aussi car il lit très bien les trajectoires, il compense parfaitement quand il y a des joueurs de la ligne arrière qui peuvent sortir. Il donne un équilibre dans toutes les équipes dans lesquelles il joue. Ce n'est pas surprenant pour ceux qui le connaissent depuis quelques temps, mais j'imagine qu'en France, tout le monde le découvre », a ensuite expliqué le Français.