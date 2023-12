Ce crack veut signer au PSG en janvier

Alexis Brunet

Cela fait plusieurs jours que des rumeurs font état d'un intérêt du PSG pour Gabriel Moscardo. Le joueur des Corinthians pourrait débarquer à Paris contre un chèque de 25M€. Le club de la capitale possède une longueur d'avance sur les autres équipes intéressées. En effet, le milieu de terrain souhaiterait rejoindre le champion de France.

Depuis de nombreuses années, le PSG prospecte dans le monde entier, et ce, afin de mettre la main sur les plus grands talents de demain. Et cette fois, c'est du côté du Brésil que le club de la capitale aurait trouvé la perle rare, en la personne de Gabriel Moscardo.

Gabriel Moscardo est évalué à 25M€

Gabriel Moscardo est un jeune milieu de terrain défensif, évoluant aux Corinthians. Le joueur brésilien de 18 ans est titulaire dans son club depuis le mois d'août, et il impressionne. Et la formation auriverde pourrait accepter de lâcher son joueur contre environ 25M€.

Catastrophe à 25M€, le PSG prêt à faire la même erreur ? https://t.co/TGb3GG0ETa pic.twitter.com/FIv3VFumno — le10sport (@le10sport) December 1, 2023

Moscardo veut venir au PSG