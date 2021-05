Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ de Pochettino pourrait rapporter gros au PSG !

Publié le 27 mai 2021 à 23h10 par A.C.

Mauricio Pochettino est annoncé sur le départ, alors qu’il lui reste encore un an de contrat avec le Paris Saint-Germain.

Simple rumeur au début, elle commence à résonner aux quatre coins de l’Europe. Alors qu’il n’a rejoint le Paris Saint-Germain qu’en janvier dernier, Mauricio Pochettino pourrait déjà plier bagages. Tottenham lui ferait les yeux doux, tandis qu’au Qatar on n’aurait pas encore digéré con échec en Ligue 1. Pour ne rien arranger, les relations avec Leonardo se seraient refroidies à en croire certains médias, ce qui n’est pas sans rappeler ce qui a pu se passer avec Thomas Tuchel par le passé...

Pochettino pourrait rapporter près de 30M€ au PSG

S’il quitte le Paris Saint-Germain cet été, Mauricio Pochettino pourrait rebondir notamment au Real Madrid ou à Tottenham, son ancien club. Pourtant, il a encore un an de contrat avec le PSG et il pourrait soir démissionner... soit pourrait voir son prochain club verser une indemnité au PSG ! D’après les informations du Parisien, le rachat du contrat de Pochettino pourrait couter près de 30M€, plus précisément 26,8M€, le double de son salaire annuel.